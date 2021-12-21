В АТОР назвали главные события года в отрасли

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Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе назвала главные события 2021 года в отрасли.
В АТОР назвали главные события года в отрасли
  • РИА Новости

«Я бы отметила три события. Это то, что происходило в последнюю неделю в Госдуме. Это продление полномочий правительства по принятию специальных решений в чрезвычайных ситуациях и постановления правительства об отсрочке обязательств. Эти два шага позволили нам сохранить стабильность на рынке», — заявила она в беседе с НСН.

По словам Ломидзе, ещё одно событие — это туристический кешбэк, мера, которую оценили все регионы и предприятия туристической индустрии.

«И на третье место я бы поставила активность одного туроператора — компании, которая стала флагманом по организации чартерных рейсов, которая позволяет сделать сложнодоступные ранее направления доступными для более широкого круга туристов», — сказала Ломидзе.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин в беседе с Nation News рассказал о популярных маршрутах по стране.

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