В АТОР назвали главные события года в отрасли

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе назвала главные события 2021 года в отрасли.

«Я бы отметила три события. Это то, что происходило в последнюю неделю в Госдуме. Это продление полномочий правительства по принятию специальных решений в чрезвычайных ситуациях и постановления правительства об отсрочке обязательств. Эти два шага позволили нам сохранить стабильность на рынке», — заявила она в беседе с НСН.

По словам Ломидзе, ещё одно событие — это туристический кешбэк, мера, которую оценили все регионы и предприятия туристической индустрии.

«И на третье место я бы поставила активность одного туроператора — компании, которая стала флагманом по организации чартерных рейсов, которая позволяет сделать сложнодоступные ранее направления доступными для более широкого круга туристов», — сказала Ломидзе.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин в беседе с Nation News рассказал о популярных маршрутах по стране.