В АТОР прокомментировали ситуацию с внешним туризмом

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Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе прокомментировала ситуацию с внешним туризмом.
В АТОР прокомментировали ситуацию с внешним туризмом
  • Reuters

«В 2020 году мы анализировали показатели по пяти доступным зарубежным странам. Сейчас, в 2021 году доступна 21 страна. Когда мы говорим о доступности, мы не имеем в виду наличие открытого прямого регулярного авиасообщения», — заявила она в беседе с НСН.

По её словам, в 2019 году в этот же период таких доступных стран с потенциальной возможностью организовать чартеры было 81.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин в беседе с Nation News рассказал о популярных маршрутах по стране.

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