Экономист Балычев напомнил о признаках финансовой пирамиды

Начальник отдела противодействия нелегальной деятельности Главного управления Банка России по Центральному федеральному округу Евгений Балычев напомнил о признаках финансовой пирамиды.

«Самым существенным признаком финансовой пирамиды является высокий уровень доходности, выше среднерыночного, который предлагается. Здесь можно отталкиваться от ключевой ставки Банка России на дату, когда обращаются в компанию, умноженной к примеру где-то в 3 — 4 раза», — заявил он в беседе с Pravda.Ru.

Как отметил Балычев, также должно насторожить гарантирование доходности, что на финансовом рынке запрещено, за исключением ограниченного числа именно банковских продуктов.

По словам эксперта, злоумышленники могут рассказывать об «уникальном способе заработка», не говоря о конкретных направлениях, куда инвестируют средства.

«Также тревожным знаком является отсутствие компании в реестре легальных участников финансового рынка, который размещён на сайте Банка России. То есть все компании, которые обладают правом привлекать денежные средства, а также выдавать, к примеру, займы, должны либо обладать лицензией, либо разрешением Банка России», — напомнил Балычев.

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