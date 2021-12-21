Экономист Балычев напомнил о признаках финансовой пирамиды

Короткая ссылка
Начальник отдела противодействия нелегальной деятельности Главного управления Банка России по Центральному федеральному округу Евгений Балычев напомнил о признаках финансовой пирамиды.
Экономист Балычев напомнил о признаках финансовой пирамиды
  • РИА Новости

«Самым существенным признаком финансовой пирамиды является высокий уровень доходности, выше среднерыночного, который предлагается. Здесь можно отталкиваться от ключевой ставки Банка России на дату, когда обращаются в компанию, умноженной к примеру где-то в 3 — 4 раза», — заявил он в беседе с Pravda.Ru.

Как отметил Балычев, также должно насторожить гарантирование доходности, что на финансовом рынке запрещено, за исключением ограниченного числа именно банковских продуктов.

По словам эксперта, злоумышленники могут рассказывать об «уникальном способе заработка», не говоря о конкретных направлениях, куда инвестируют средства.

«Также тревожным знаком является отсутствие компании в реестре легальных участников финансового рынка, который размещён на сайте Банка России. То есть все компании, которые обладают правом привлекать денежные средства, а также выдавать, к примеру, займы, должны либо обладать лицензией, либо разрешением Банка России», — напомнил Балычев.

Ранее адвокат Екатерина Антонова в беседе с изданием «ПолитЭксперт» дала рекомендации пострадавшим от телефонных мошенников.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить