Пробки в Москве вновь достигли 10 баллов

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Загруженность автомобильных дорог Москвы вечером 21 декабря достигла 10 баллов из десяти возможных.
Пробки в Москве вновь достигли 10 баллов
  • РИА Новости

Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Пробки».

В столичном Департаменте транспорта отмечают, что основные затруднения сохраняются в центральной части города, на Садовом кольце, ТТК и МКАД. По центру быстрей всего будет на метро, по вылетным магистралям — на наземном транспорте и такси.

«С 17:30 до 18:30 потратите +35% времени в пути (в среднем на 25 минут дольше). С 18:30 до 19:30 +45% (на 35 минут дольше)», — говорится в заявлении.

Вечером 20 декабря загруженность автомобильных дорог Москвы также достигла 10 баллов из десяти возможных.

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