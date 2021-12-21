Аналитики назвали самые продаваемые на европейском рынке в ноябре марки машин

Самым продаваемым легковым автомобилем на европейском рынке в ноябре 2021 года стал компактный хетчбэк Renault Clio — таковы данные, которые приводит агентство «Автостат» со ссылкой на исследовательскую компанию JATO Dynamics.

Об этом пишут «Известия».

Отмечается, что в ноябре в Европе было продано 16 353 автомобиля Renault Clio, что на 13% меньше, чем за ноябрь 2020 года.

На втором месте — Dacia Sandero, продажи которого составили 16 263 единицы (+6%).

На третьем месте — Peugeot 208: реализация этой модели снизилась на 7% — до 16 261 единицы.

Четвёртое место занимает кроссовер Peugeot 2008, который выбрали 16 169 европейцев (+2%). Замыкает пятёрку лидеров Volkswagen T-Roc — 15 234 экземпляра (+5%).

Как ранее передавало ФАН, сервис «Авито Авто» сообщил о росте спроса на подержанные праворульные машины в России в декабре.