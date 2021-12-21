Аналитики назвали самые продаваемые на европейском рынке в ноябре марки машин
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Об этом пишут «Известия».
Отмечается, что в ноябре в Европе было продано 16 353 автомобиля Renault Clio, что на 13% меньше, чем за ноябрь 2020 года.
На втором месте — Dacia Sandero, продажи которого составили 16 263 единицы (+6%).
На третьем месте — Peugeot 208: реализация этой модели снизилась на 7% — до 16 261 единицы.
Четвёртое место занимает кроссовер Peugeot 2008, который выбрали 16 169 европейцев (+2%). Замыкает пятёрку лидеров Volkswagen T-Roc — 15 234 экземпляра (+5%).
Как ранее передавало ФАН, сервис «Авито Авто» сообщил о росте спроса на подержанные праворульные машины в России в декабре.