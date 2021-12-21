В Ленобласти утвердили новую территориальную схему по обращению с ТКО
- РИА Новости
Об этом сообщает издание «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу региональной администрации.
Новая схема предусматривает места для накопления твёрдых коммунальных отходов, сроки вывода из эксплуатации объектов размещения отходов.
Также представлены целевые показатели по утилизации и обработке, установленные для области в рамках национального проекта «Экология».
К 2023 году предполагается увеличение доли отходов, идущих на обработку, с 59,5 до 75%, к 2024 году — до 80%.
Ранее телеканал «360» сообщал, что РЭО вложит 990 млн рублей в строительство комплекса по утилизации отходов в Тульской области.