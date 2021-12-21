Международными автовокзалами Москвы воспользовались 2,5 млн человек с начала года

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Международными автовокзалами Москвы воспользовались 2,5 млн пассажиров с начала 2021 года, заявил заместитель мэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
Международными автовокзалами Москвы воспользовались 2,5 млн человек с начала года
  • ©портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Об этом сообщает сайт «Москва 24».

Как напомнил Ликсутов, в городе за последние десять лет появилось четыре автовокзала: «Северные Ворота», «Южные Ворота», «Саларьево» и «Центральный».

«Отсюда пассажиры отправляются в ближайшие города, удалённые регионы России и за рубеж — всего по 172 направлениям, включая Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Псков, Суздаль, Переславль-Залесский, Владимир, Калугу и Тверь, а также Витебск, Минск, Гомель и Тирасполь», — отметил заместитель мэра.

На данный момент три автовокзала входят в транспортно-пересадочные узлы.

Ранее газета «Дни.ру» сообщала, что трамвайный парк Москвы в 2022 году пополнят 43 трёхсекционных низкопольных вагона, которые выйдут на маршруты №6, 15, 30 и 31.

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