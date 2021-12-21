АТОР: российские туроператоры лишились 30% прибыли в текущем году

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе заявила, что российские туроператоры не получили как минимум 30% прибыли в 2021 году.

Об этом сообщает НСН.

«Доходность туроператоров складывается из трёх источников: это въездной, выездной и внутренний туризм. Выездным занимается маленькая часть компаний, въездной и внутренний есть практически у всех. Маржинальность внутреннего туризма 1—2%, маржинальность въездного туризма — 3%, в лучшем случае — 5%. То есть на внутреннем можно заработать меньше, чем на въездном. Въездной туризм упал на 40%, внутренний до уровня 2019 года не у всех дошёл — у многих компаний превысил, но не у всех дошёл. Таким образом, недополученная прибыль по сравнению с допандемийным годом — как минимум 30%. Это как минимум», — рассказала Ломидзе.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин в беседе с Nation News рассказал о популярных маршрутах по стране.