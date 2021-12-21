В Петербурге возбудили уголовное дело по факту незаконной банковской деятельности

Сотрудники экономической полиции Санкт-Петербурга при содействии ФСБ выявили и пресекли незаконную банковскую деятельность. Возбуждено уголовное дело. Обвинения предъявлены трём жителям.

Об этом пишут «Невские новости».

Установлено, что подозреваемые оказывали незаконные услуги по обналичиванию денежных средств. За это злоумышленники брали 8% от суммы.

За два года подозреваемые обналичили не менее 150 млн рублей. Их доход составил примерно 12 млн рублей.

В августе телеканал НТВ передавал, что в Иркутске вынесли приговор членам банды, которая занималась вымогательством, незаконным оборотом оружия и похищением людей.