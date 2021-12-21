В Петербурге возбудили уголовное дело по факту незаконной банковской деятельности
- РИА Новости
Об этом пишут «Невские новости».
Установлено, что подозреваемые оказывали незаконные услуги по обналичиванию денежных средств. За это злоумышленники брали 8% от суммы.
За два года подозреваемые обналичили не менее 150 млн рублей. Их доход составил примерно 12 млн рублей.
В августе телеканал НТВ передавал, что в Иркутске вынесли приговор членам банды, которая занималась вымогательством, незаконным оборотом оружия и похищением людей.