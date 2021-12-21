В АТОР перечислили популярные среди россиян заграничные направления

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Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе сообщила, что Турция остаётся самым популярным зарубежным направлением среди российских туристов в 2021 году.
В АТОР перечислили популярные среди россиян заграничные направления
  • © РИА Новости / Владимир Астапкович

«Лидеры у нас Турция, её посетили 4 млн 650 тыс., по предварительным подсчётам», — отметила Ломидзе в беседе с НСН.

По её словам, с момента запуска как регулярных, так и чартерных рейсов на курорты Египта отправились примерно 680 тыс. человек.

Египет, добавила Ломидзе, обогнал Арабские Эмираты и Кипр.

«Одна из стран, которую тоже опередил Египет, — это Мальдивы. Эта страна показала феноменальную динамику прироста», — заключила она.

Как ранее сообщало ФАН, в пресс-службе сервиса Tvil.ru перечислили популярные направления для новогодних корпоративов.

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