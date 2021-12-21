Мишустин призвал не снижать объёмы тестирования на коронавирус в регионах России

Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал не снижать объёмы тестирования на коронавирус в регионах страны.

«В преддверии новогодних праздников продолжим поддерживать повышенную готовность нашей системы здравоохранения», — цитирует ТАСС Мишустина.

Он подчеркнул, что «важным остаётся и тестирование граждан на инфекцию, его объёмы снижать недопустимо».

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что суточный охват тестирования на коронавирус в России вырос в три раза в период с 18-й недели 2020 года по 49-ю неделю 2021-го.