В АТОР прокомментировали ситуацию с внутренним туризмом на фоне пандемии в 2021 году
- РИА Новости
Своим мнением она поделилась, выступая в пресс-центре НСН.
«Произошло несколько жёстких разочарований, несбывшихся ожиданий. С одной стороны, кешбэк показал невероятную эффективность и в низкий сезон, и в начале высокого сезона, и буквально окрылил всю туристическую отрасль России, не только лидирующие регионы. С другой стороны, регионы один за другим вводили ограничения, не сказать, что они все были объяснимы и логичны для самих путешественников и для участников рынка. Вот этот взлёт спроса, который должен был закончиться триумфальными цифрами, буквально обрывался», — рассказала Ломидзе.
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