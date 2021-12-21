В АТОР прокомментировали ситуацию с внутренним туризмом на фоне пандемии в 2021 году

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Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе прокомментировала ситуацию с внутренним туризмом, который, по её мнению, получил шанс на конкуренцию с внешними направлениями в уходящем году.
В АТОР прокомментировали ситуацию с внутренним туризмом на фоне пандемии в 2021 году
  • РИА Новости

Своим мнением она поделилась, выступая в пресс-центре НСН.

«Произошло несколько жёстких разочарований, несбывшихся ожиданий. С одной стороны, кешбэк показал невероятную эффективность и в низкий сезон, и в начале высокого сезона, и буквально окрылил всю туристическую отрасль России, не только лидирующие регионы. С другой стороны, регионы один за другим вводили ограничения, не сказать, что они все были объяснимы и логичны для самих путешественников и для участников рынка. Вот этот взлёт спроса, который должен был закончиться триумфальными цифрами, буквально обрывался», — рассказала Ломидзе.

Как ранее сообщало ФАН, в пресс-службе сервиса Tvil.ru перечислили популярные направления для новогодних корпоративов.

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