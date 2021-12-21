Разведчики ЦВО провели учения по уничтожению «диверсантов» в Кузбассе

Разведчики Центрального военного округа (ЦВО) уничтожили условных диверсантов на учениях в Кузбассе.

Об этом пишет телеканал «Звезда».

Отмечается, что бойцы отрабатывали задачи по поиску и ликвидации разведгрупп противника.

Когда головной дозор обнаружил условного врага, военнослужащие развернулись в боевой порядок и открыли огонь, попутно отрабатывая навыки армейской тактической стрельбы.

Как ранее сообщало ФАН, боевые пловцы отряда специального назначения Северного флота России по борьбе с подводными диверсионными силами провели учения с арктической экспедиционной группировкой.