Разведчики ЦВО провели учения по уничтожению «диверсантов» в Кузбассе
- РИА Новости
Об этом пишет телеканал «Звезда».
Отмечается, что бойцы отрабатывали задачи по поиску и ликвидации разведгрупп противника.
Когда головной дозор обнаружил условного врага, военнослужащие развернулись в боевой порядок и открыли огонь, попутно отрабатывая навыки армейской тактической стрельбы.
Как ранее сообщало ФАН, боевые пловцы отряда специального назначения Северного флота России по борьбе с подводными диверсионными силами провели учения с арктической экспедиционной группировкой.