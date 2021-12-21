В компании «Лента» сообщили о задержании подозреваемого в поджоге ТЦ в Томске

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Подозреваемый в поджоге торгового центра «Лента» в Томске задержан.
В компании «Лента» сообщили о задержании подозреваемого в поджоге ТЦ в Томске
  • © РИА Новости / Пресс-служба ГУ МЧС РФ по Томской области

«Преступник уже задержан и сознался в содеянном, с ним работает полиция», — приводит Интерфакс сообщение пресс-службы компании «Лента».

Задержанный является сотрудником подрядной организации гипермаркета, работавшим в торговом зале.

Ранее стало известно, что в томском ТЦ «Лента» произошёл пожар.

Для тушения было задействовано 24 единицы техники.

Площадь пожара составила 5 тыс. кв. м.

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