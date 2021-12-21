В компании «Лента» сообщили о задержании подозреваемого в поджоге ТЦ в Томске

Подозреваемый в поджоге торгового центра «Лента» в Томске задержан.

«Преступник уже задержан и сознался в содеянном, с ним работает полиция», — приводит Интерфакс сообщение пресс-службы компании «Лента».

Задержанный является сотрудником подрядной организации гипермаркета, работавшим в торговом зале.

Ранее стало известно, что в томском ТЦ «Лента» произошёл пожар.

Для тушения было задействовано 24 единицы техники.

Площадь пожара составила 5 тыс. кв. м.