В компании «Лента» сообщили о задержании подозреваемого в поджоге ТЦ в Томске
- © РИА Новости / Пресс-служба ГУ МЧС РФ по Томской области
«Преступник уже задержан и сознался в содеянном, с ним работает полиция», — приводит Интерфакс сообщение пресс-службы компании «Лента».
Задержанный является сотрудником подрядной организации гипермаркета, работавшим в торговом зале.
Ранее стало известно, что в томском ТЦ «Лента» произошёл пожар.
Для тушения было задействовано 24 единицы техники.
Площадь пожара составила 5 тыс. кв. м.