Опрос: 79% россиян считают себя вежливыми водителями

Опрос, проведённый сайтом «Авто.ру», показал, что в России 79% водителей считают себя вежливыми участниками дорожного движения.

Об этом пишет «Газета.Ru».

14% оставшихся водителей признают, что не могут назвать себя вежливыми, а 7% считают негласный этикет излишеством и полагают, что правил дорожного движения достаточно.

45% водителей расстраиваются, если пропускают другую машину на дороге и не получают благодарности в ответ. При этом 54% участников дорожного движения не обращают внимания на вежливость других.

Ранее автоэксперт Алексей Хресин в беседе с Inforeactor дал водителям несколько советов, как не попасть в аварию в трудных погодных условиях.