Опрос: 79% россиян считают себя вежливыми водителями
- РИА Новости
Об этом пишет «Газета.Ru».
14% оставшихся водителей признают, что не могут назвать себя вежливыми, а 7% считают негласный этикет излишеством и полагают, что правил дорожного движения достаточно.
45% водителей расстраиваются, если пропускают другую машину на дороге и не получают благодарности в ответ. При этом 54% участников дорожного движения не обращают внимания на вежливость других.
Ранее автоэксперт Алексей Хресин в беседе с Inforeactor дал водителям несколько советов, как не попасть в аварию в трудных погодных условиях.