Очевидец рассказала о начале пожара в томском гипермаркете «Лента»
- © РИА Новости / Пресс-служба ГУ МЧС РФ по Томской области
«Произошёл пожар в отделе с пиротехникой. Там кто-то какую-то бомбочку взорвал, кто-то из посетителей, вроде. С этого всё началось, и пошло дальше, наверх, где большое количество пиротехники. Потом сработала сигнализация и нас сразу всех вывели, пожарная система ещё не успела заработать, только-только всё началось — и нас тут же всех вывели», — рассказала сотрудница «Ленты» в беседе с сайтом vtomske.ru.
На месте происшествия работает бригада пожарных.
Ранее сообщалось, что в результате пожара в томском торговом центре «Лента» произошло обрушение кровли здания на площади 3500 кв. м.