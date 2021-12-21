Очевидец рассказала о начале пожара в томском гипермаркете «Лента»

Одна из сотрудниц томского гипермаркета «Лента» рассказала о начале пожара в магазине. По её словам, возгорание началось с отдела пиротехники.

«Произошёл пожар в отделе с пиротехникой. Там кто-то какую-то бомбочку взорвал, кто-то из посетителей, вроде. С этого всё началось, и пошло дальше, наверх, где большое количество пиротехники. Потом сработала сигнализация и нас сразу всех вывели, пожарная система ещё не успела заработать, только-только всё началось — и нас тут же всех вывели», — рассказала сотрудница «Ленты» в беседе с сайтом vtomske.ru.

На месте происшествия работает бригада пожарных.

Ранее сообщалось, что в результате пожара в томском торговом центре «Лента» произошло обрушение кровли здания на площади 3500 кв. м.