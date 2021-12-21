Тульскую область посетили свыше 1 млн человек в 2021 году

За девять месяцев текущего года Тульскую область посетили 1 млн 16 тыс. человек — такие данные приводит местный комитет по развитию туризма.

Как пишет Тульская служба новостей, по прогнозу, за весь 2021 год область посетят 1 млн 270 тыс. туристов из 50 регионов России.

Отмечается, что больше всего туристов приезжает в Тулу из Москвы, Санкт-Петербурга, а также из Московской, Калужской и Воронежской областей.

Популярными местами в областном центре для туристов являются пешеходная улица Металлистов, Казанская набережная, творческий кластер «Октава». Спросом также пользуются музей оружия, музей-усадьба Л.Н. Толстого «Ясная Поляна» и «Куликово поле».

Ранее, как сообщало ФБА «Экономика сегодня», глава Кронштадтского района Олег Довганюк рассказал о туристическом потенциале культурного центра «Остров фортов».