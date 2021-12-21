Минстрой отказался от идеи возведения полигонов промышленных отходов на болотистых территориях

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Из новой версии проекта правил проектирования полигонов для промышленных отходов удалена норма, к которой возникли претензии экспертов Института водных проблем РАН.

Об этом сообщили «Парламентской газете» в пресс-службе Минстроя. Изначально проект разрешал строить свалки на заболоченных территориях, что могло не лучшим образом сказаться на местном микроклимате.

В Институте водных проблем РАН выступили против этого. Учёные обратились в Минстрой с просьбой отказаться от нормы, допускающей строительство полигонов на заболоченных территориях. В Госдуме призвали прислушаться к мнению учёных.

«Любое строительство возможно, если оно не несёт угроз целостности экосистемы. А нарушение естественного природного баланса в болотистых районах чревато непоправимыми последствиями, они десятилетиями будут восстанавливаться», — прокомментировал первый зампредседателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

В пресс-службе Минстроя пояснили, что замечания Института водных проблем РАН рассмотрели в Центральном научно-исследовательском и проектно-экспериментальном институте промышленных зданий и сооружений.

«Итоговая редакция СП 127 «СНиП 2.01.28-85 Полигоны по обезвреживанию и захоронению токсичных промышленных отходов. Основные положения проектирования» не содержит обозначенных в письме учёных формулировок», — говорится в ответе пресс-службы.

Ранее генеральный директор ППК РЭО Денис Буцаев в беседе с телеканалом «360» рассказал, что российский экологический оператор инвестирует 2 млрд рублей в крупнейший в стране завод по переработке пластика, который построят в Московской области.

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