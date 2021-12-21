Представитель туротрасли Мкртчян рассказал о росте числа поездок внутри России

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Гендиректор сети турагентств «Розовый слон» Алексан Мкртчян сообщил, что в 2021 году россияне совершили на 15% больше поездок по стране, чем в 2019-м. Самыми популярными направлениями стали Краснодарский край и Крым.
Представитель туротрасли Мкртчян рассказал о росте числа поездок внутри России
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«После того как в Сочи ввели ограничения в связи с коронавирусом, самым большим бенефициаром оказался Крым: туда и в Абхазию в общей сложности уехали 2 млн сочинских туристов. Краснодарский край планировал принять 20 млн гостей, а получил 18 млн, но это тоже очень неплохо», — отметил он в беседе с «Известиями».

Также в 2021 году популярным турнаправлением стал Дагестан, добавил эксперт. Кроме того, популярностью пользуется Калининград.

Вырос спрос и на музеи Петербурга, которые летом 2021 года столкнулись с рекордными очередями. Так, Эрмитаж заменяет путешественникам Лувр и Версаль, сказал Мкртчян.

Ранее и. о. директора Альянса туристических агентств Наталья Осипова в беседе с НСН призвала россиян не пересекать границы закрытых государств.

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