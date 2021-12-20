Названо наиболее популярное время для онлайн-покупок
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- РИА Новости
Об этом пишет «Газета.Ru».
В остальные часы покупки пользователей в онлайн-ретейлере идут относительно равномерно, отметили в компании.
Рекорд дневной активной аудитории составил 12,5 млн человек. Количество активных покупателей за последний год превысило 28,7 млн.
Ежемесячная аудитория AliExpress в России в ноябре 2021 года достигла новой рекордной отметки в 35 млн пользователей.
Ранее руководитель департамента маркетинга НИУ ВШЭ Игорь Липсиц в беседе с НСН рассказал, как работает модель «чёрной пятницы».