Названо наиболее популярное время для онлайн-покупок

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В AliExpress сообщили, что наиболее популярное время для онлайн-покупок у россиян — 10:00. Днём с наибольшей активностью стал четверг.
Названо наиболее популярное время для онлайн-покупок
  • © Григорий Сысоев
  • РИА Новости

Об этом пишет «Газета.Ru».

В остальные часы покупки пользователей в онлайн-ретейлере идут относительно равномерно, отметили в компании.

Рекорд дневной активной аудитории составил 12,5 млн человек. Количество активных покупателей за последний год превысило 28,7 млн.

Ежемесячная аудитория AliExpress в России в ноябре 2021 года достигла новой рекордной отметки в 35 млн пользователей.

Ранее руководитель департамента маркетинга НИУ ВШЭ Игорь Липсиц в беседе с НСН рассказал, как работает модель «чёрной пятницы».

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