На RTД состоялась премьера сериала «На грани»

Документальный канал RTД представляет сериал о проблемах подростков — от буллинга в школе до бегства в виртуальную реальность.

Телеканал RTД представил четырёхсерийный фильм «На грани», посвящённый актуальным в современной подростковой среде проблемам. Каждый эпизод разбирает основные причины и следствия зачастую трагических событий в жизни юного поколения и предлагает рецепты решения самых острых проблем.

Первая серия — «Насилие» — посвящена буллингу в школах и тому, как издевательства одноклассников и равнодушие взрослых могут довести подростков до грани. Травля может коснуться любого ребёнка или подростка, но чаще всего страдают дети, имеющие особенности внешности, поведения, из небогатых или неблагополучных семей. А спровоцировать буллинг со стороны сверстников может, например, даже случайное или незначительное замечание со стороны преподавательского состава.

«Как правило, в школах 20% детей участвуют в буллинге, а 12—13% ему подвергаются», — отмечает Альбина Локтионова, психотерапевт, директор Института интегративной детской психотерапии и практической психологии «Генезис».

Агрессивные ситуации и столкновения начинаются с малого: лёгкие оскорбления и обзывательства становятся первым маркером. Если в ответ на них нет чёткой реакции со стороны взрослых или потенциальной жертвы, то буллинг переходит на следующую ступень.

«Дальше уже начинается порча вещей, физический буллинг. Если на первой стадии ребёнок ещё как-то сопротивляется, но не получает поддержки, то на второй стадии он уже сломлен. Он не знает, как себя защитить. А на третьей стадии, когда ребёнка бойкотируют, изгоняют из коллектива, он берёт на себя вину за происходящее: считает, что всё, что происходит, лежит на нём», — подчёркивает Мария Свир, координатор программы «Травли NET».

Психологи говорят, что причина явления кроется в первую очередь в тех, кто организовывает травлю. Виной всему клинические расстройства и нарушения развития личности. Большую роль играет среда, в которой растёт «буллер», и последствия его действий: если он остаётся безнаказанным, продолжая получать удовольствие от травли своей жертвы, самостоятельно он не остановится. В таких случаях нужен комплексный подход со стороны родителей, школы и психотерапевтов. Помощь последних также нужна и жертвам травли, чтобы пережить её последствия и не оказаться на грани. Как понять, что вашему ребёнку нужна помощь?

«Признаки очень простые: ребёнок приходит из школы не с горящими глазами, нерадостный. Всё! Это первый признак. Второй признак — не хочет идти в школу. Должно накопиться [напряжение], чтобы он не хотел идти в школу. Дальше — соматические симптомы. Живот болит, голова болит, бессонница — это уже стресс, который вышел на органический уровень. Тогда уже нужно бить тревогу», — отмечает Альбина Локтионова, психотерапевт, директор Института интегративной детской психотерапии и практической психологии «Генезис».

Пренебрегать психологической помощью, считая её баловством и ссылаясь на опыт своего детства, не стоит: многие специалисты убеждены, что проблемы взрослой жизни корнями уходят в детские переживания.

«Люди, которые когда-то давным-давно, в детстве, это испытали, у них до сих пор этот шрам, который никак не затянется. Нарушается модель взаимодействия с людьми, сложно потом построить отношения с другими людьми, сложно завести семью, завести ребёнка, наладить взаимоотношения с коллегами. Это всё тянется», — говорит Мария Свир, координатор программы «Травли NET».

Второй эпизод сериала «На грани» — «Одиночество» — расскажет о поиске своего места в жизни, попытках наладить отношения с родителями и найти поддержку. В третьей серии — «Жестокость в сети и манипуляторы» — рассматриваются причины популярности у молодёжи жёсткого и хайпового контента, с одной стороны, и подростки как жертвы интернет-манипуляций — с другой.

Финальный эпизод сериала — «Бегство от реальности» — расскажет, как трудности, психологические, личностные, социальные кризисы, проблемы в семье часто заставляют подростков пускаться в бегство от реальности и обзаводиться зависимостями: наркотики, игры, потребление и производство контента и т.д.

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