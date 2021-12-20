Стилист Зобкова дала рекомендации по выбору зимней верхней одежды

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Стилист Кати Зобкова рассказала, как правильно выбрать зимнюю верхнюю одежду и каким оттенкам отдать предпочтение.
Стилист Зобкова дала рекомендации по выбору зимней верхней одежды
  • Pixabay

По словам стилиста, одежду стоит выбирать с заделом на будущее — важно отдавать предпочтение тем вещам, которые будут в тренде не менее 10 лет. Это особенно касается дорогостоящих вещей.

«При выборе шубы изначально человек должен определиться — отдать предпочтение натуральному меху или искусственному... Я призываю обратить внимание на фурнитуру и детали шубы. Безумно дешевят огромные блестящие пуговицы, подстреленная длина и силуэт «летучая мышь» с укороченным рукавом», — сказала Зобкова в беседе с ФАН.

По мнению эксперта, сейчас внимание можно обратить на верхнюю одежду прямого кроя, свободного силуэта. Из материалов популярностью пользуется искусственный мех.

При этом не стоит фокусироваться на тёмных цветах, зимний гардероб может быть ярким: зелёного, бордового, голубого, синего, красного, серого и даже белого цветов, заключила Зобкова.

Ранее стилист Владислав Лисовец в беседе с Общественной службой новостей рассказал о главных трендах конца 2021 года.

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