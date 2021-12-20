Путин примет участие в коллегии Минобороны 21 декабря
- AP
«Президент России Путин проведёт 21 декабря расширенное заседание коллегии Министерства обороны РФ. Будут проанализированы и подведены итоги деятельности Вооружённых сил РФ в 2021 году», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы Кремля.
Уточняется, что на заседании будут поставлены задачи на следующий год, а также определены приоритеты дальнейшего развития армии и флота России.
Ранее стало известно, что Путин 23 декабря проведёт большую пресс-конференцию.