Путин примет участие в коллегии Минобороны 21 декабря

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Президент России Владимир Путин проведёт во вторник, 21 декабря, коллегию Минобороны, на которой будут подведены итоги деятельности Вооружённых сил в текущем году.
Путин примет участие в коллегии Минобороны 21 декабря
  • AP

«Президент России Путин проведёт 21 декабря расширенное заседание коллегии Министерства обороны РФ. Будут проанализированы и подведены итоги деятельности Вооружённых сил РФ в 2021 году», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы Кремля. 

Уточняется, что на заседании будут поставлены задачи на следующий год, а также определены приоритеты дальнейшего развития армии и флота России.

Ранее стало известно, что Путин 23 декабря проведёт большую пресс-конференцию.

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