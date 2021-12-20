Девелопер Русакова прокомментировала предстоящие новации при купле-продаже квартир

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Коммерческий директор девелоперской компании «Мармакс» Валерия Русакова прокомментировала предстоящие новации при купле-продаже квартир.
Девелопер Русакова прокомментировала предстоящие новации при купле-продаже квартир
  • РИА Новости

«Одна из главных тем следующего года — упрощённый порядок получения имущественного вычета. Кроме того, в 2022 году покупателям недвижимости очень важно следить за ключевой ставкой и ставкой по ипотеке. Сегодня ставки по ипотеке достигают 9%. Прогнозируется стабилизация ставки на допандемийном уровне», — заявила она в беседе с Life.ru.

По её словам, не исключён перезапуск субсидирования ипотеки, также возможен запуск новых программ господдержки.

С 1 февраля 2022 года в реестр недвижимости будут вносить данные об аварийности многоквартирных домов.

«Они должны быть отражены в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) до 1 июля 2022 года. Эта мера упростит процедуру купли-продажи жилья и защитит права покупателей, поскольку будет видно состояние не только помещения, но и общее состояние дома», — отметил юрист Европейской юридической службы Денис Гришин.

Ранее владелец агентства недвижимости «Тренд Хаус» Ксения Аверс в беседе с ФБА «Экономика сегодня» высказалась о роли эскроу-счетов на рынке жилья.

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