Специалист по недвижимости Насонов высказался о новшествах при купле-продаже квартир
- АГН «Москва»
«Для того чтобы попасть под действие закона, необходимо соблюсти несколько существенных условий. Во-первых, в семье должно быть два или более несовершеннолетних ребёнка или же дети до 24 лет, которые учатся очно», — заявил он в беседе с Life.ru.
По его словам, новую недвижимость нужно купить в тот же календарный год, в котором была продана старая, или до 30 апреля следующего года, а общая площадь купленного жилья или его кадастровая стоимость должны превышать аналогичные показатели у проданного объекта.
«В-четвёртых, кадастровая стоимость проданного жилья не может превышать 50 млн рублей. Наконец, во время продажи старой квартиры покупатель или его дети не должны владеть другим объектом жилой недвижимости с совокупной площадью, превышающей 50% площади приобретённого жилья», — уточнил Насонов.
Ранее владелец агентства недвижимости «Тренд Хаус» Ксения Аверс в беседе с ФБА «Экономика сегодня» высказалась о роли эскроу-счетов на рынке жилья.