Специалист по недвижимости Насонов высказался о новшествах при купле-продаже квартир

Руководитель департамента ипотечного кредитования 3S GROUP Андрей Насонов высказался о новшествах при купле-продаже квартир, в том числе о том, что с 1 января 2022 года семьи с двумя и более детьми смогут улучшить жилищные условия без уплаты налога с продажи недвижимости.

«Для того чтобы попасть под действие закона, необходимо соблюсти несколько существенных условий. Во-первых, в семье должно быть два или более несовершеннолетних ребёнка или же дети до 24 лет, которые учатся очно», — заявил он в беседе с Life.ru.

По его словам, новую недвижимость нужно купить в тот же календарный год, в котором была продана старая, или до 30 апреля следующего года, а общая площадь купленного жилья или его кадастровая стоимость должны превышать аналогичные показатели у проданного объекта.

«В-четвёртых, кадастровая стоимость проданного жилья не может превышать 50 млн рублей. Наконец, во время продажи старой квартиры покупатель или его дети не должны владеть другим объектом жилой недвижимости с совокупной площадью, превышающей 50% площади приобретённого жилья», — уточнил Насонов.

Ранее владелец агентства недвижимости «Тренд Хаус» Ксения Аверс в беседе с ФБА «Экономика сегодня» высказалась о роли эскроу-счетов на рынке жилья.