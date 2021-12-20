В Удмуртии осудили трёх человек за махинации с чужой недвижимостью

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В Удмуртии суд вынес приговоры в отношении трёх жителей Воткинска — мужчин 41 и 46 лет, а также 31-летней женщины. Их признали виновными в хищении чужого имущества, повлёкшем лишение прав граждан на жильё.
В Удмуртии осудили трёх человек за махинации с чужой недвижимостью
  • РИА Новости

Об этом пишет izhlife.ru со ссылкой на объединённую пресс-службу судейского сообщества региона.

Отмечается, что с 2010 по 2018 год под видом оказания риелторских услуг один из обвиняемых похищал деньги граждан, полученные ими от продажи недвижимости. Некоторые преступления он совершал в сговоре со своими подельниками.

В числе пострадавших — 21 житель Воткинска и Чайковского. Общий ущерб от деятельности «чёрных риелторов» превысил 18 млн рублей.

Главу банды суд приговорил к 12 годам колонии общего режима, второго обвиняемого — к десяти годам, женщина получила три года условно.

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