В Удмуртии осудили трёх человек за махинации с чужой недвижимостью
- РИА Новости
Об этом пишет izhlife.ru со ссылкой на объединённую пресс-службу судейского сообщества региона.
Отмечается, что с 2010 по 2018 год под видом оказания риелторских услуг один из обвиняемых похищал деньги граждан, полученные ими от продажи недвижимости. Некоторые преступления он совершал в сговоре со своими подельниками.
В числе пострадавших — 21 житель Воткинска и Чайковского. Общий ущерб от деятельности «чёрных риелторов» превысил 18 млн рублей.
Главу банды суд приговорил к 12 годам колонии общего режима, второго обвиняемого — к десяти годам, женщина получила три года условно.
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