СК возбудил уголовное дело по факту двойного убийства на юге Москвы

Следственный комитет России возбудил уголовное дело после двойного убийства на юге Москвы, заявила старший помощник руководителя столичного главка СК Юлия Иванова.

«Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК России», — сказала она в комментарии РИА Новости.

По словам собеседницы издания, на месте происшествия работают следователи и криминалисты.

Ранее стало известно об обнаружении в квартире на Каширском шоссе тел двух женщин — 1972 и 1936 годов рождения. В полиции разыскивают подозреваемого в убийстве мужчину.

Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело о покушении на убийство по факту нападения на врача в стоматологической клинике в Москве.

Столичный стоматолог скончался в больнице.