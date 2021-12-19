Суд вынес приговор в отношении ряда чиновников, обвиняемых во взяточничестве

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Бывшего советника главы Минэкономразвития России Павла Пущина, экс-советника главы Рязани Александра Зайкина и бывшего замглавы администрации города Сергея Пашкевича приговорили к заключению по обвинению во взяточничестве.
Суд вынес приговор в отношении ряда чиновников, обвиняемых во взяточничестве
  • Reuters

«Собранные... доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора», — приводит РИА Новости сообщение ведомства.

Зайкин и Пашкевич получили наказание в виде лишения свободы сроком восемь лет в колонии строгого режима, Пущин — восемь с половиной лет.

При этом каждому из экс-чиновников законом запрещается занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления на срок от пяти до десяти лет.

Ранее в СК сообщили о получении главным инженером управления капитального строительства АЛРОСА взятки в размере более 4 млн рублей за помощь в заключении допсоглашения между компанией и другим коммерческим предприятием.

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