Песков заявил о гнетущем чувстве у Путина из-за высокой смертности от COVID-19 в России

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в фильме Наили Аскер-заде «Опасный вирус. Второй год» на канале «Россия 1» заявил, что российский лидер Владимир Путин испытывает гнетущее чувство из-за того, что в России наблюдается высокая смертность от коронавируса.
Песков заявил о гнетущем чувстве у Путина из-за высокой смертности от COVID-19 в России
  • Reuters

Также он добавил, что подобные чувства испытывают все, кто работает в правительственном штабе по борьбе с инфекцией.

«Смертность — это, наверное, то, что больше всего гнетёт и президента, и, конечно, всех, кто работает в правительственном штабе. Смертность действительно высокая, это трагедия», — цитирует его РИА Новости.

По данным на 16 декабря, уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России составляет 57,7%.

Вирусолог Анатолий Альтштейн в беседе с НСН заявил, что следующий год может стать финальным для пандемии, когда все страны окончательно получат доступ к вакцинам, всё будет зависеть только от поведения населения.

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