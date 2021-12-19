Песков заявил о гнетущем чувстве у Путина из-за высокой смертности от COVID-19 в России
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Также он добавил, что подобные чувства испытывают все, кто работает в правительственном штабе по борьбе с инфекцией.
«Смертность — это, наверное, то, что больше всего гнетёт и президента, и, конечно, всех, кто работает в правительственном штабе. Смертность действительно высокая, это трагедия», — цитирует его РИА Новости.
По данным на 16 декабря, уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России составляет 57,7%.
Вирусолог Анатолий Альтштейн в беседе с НСН заявил, что следующий год может стать финальным для пандемии, когда все страны окончательно получат доступ к вакцинам, всё будет зависеть только от поведения населения.