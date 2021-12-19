Три человека погибли в ДТП на трассе в Кемеровской области

Три человека погибли в результате столкновения двух автомобилей на трассе в Кемеровской области.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Кемеровской области.

Отмечается, что столкновение Kia Rio и Scania произошло минувшей ночью на 4-м км автодороги Кемерово – Анжеро-Судженск.

«Предварительно установлено, что водитель автомобиля Kia Rio не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с грузовиком Scania. В результате ДТП 44-летний водитель легкового автомобиля и два его пассажира 52 и 69 лет погибли», — говорится в заявлении.

Ранее во Владивостоке на острове Русский произошла автомобильная авария, в результате которой два человека погибли и ещё двое пострадали.