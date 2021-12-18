РИА Новости: на Кубани задержали бывшего вице-премьера Крыма

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Объявленного в розыск в апреле 2019 года бывшего вице-премьера Крыма Владимира Серова задержали в Краснодарском крае.
РИА Новости: на Кубани задержали бывшего вице-премьера Крыма
  • © Александр Полегенько
  • РИА Новости

«Серова, который находился в розыске, задержали в Краснодарском крае», — сообщил в комментарии РИА Новости источник в правоохранительных органах.

По его словам, в ближайшее время бывшего крымского вице-премьера доставят на территорию полуострова, в настоящее время чиновника везут в Ростов-на-Дону.

В 2018 году заместитель председателя правительства Крыма Владимир Серов, курировавший транспорт, энергетику и сферу ЖКХ, подал в отставку

Серов занимал данный пост с июля 2017 года, до этого он возглавлял городскую администрацию Судака. 

По сообщениям СМИ, в апреле 2019 года против него возбудили уголовное дело по факту обещания или предложения посредничества во взяточничестве.

Впоследствии глава Крыма Сергей Аксёнов подтвердил, что Серов объявлен в розыск.

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