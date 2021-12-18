В Самарской области загорелся локомотив грузового поезда с нефтью

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В Самарской области 18 декабря загорелся локомотив грузового поезда с нефтью.
В Самарской области загорелся локомотив грузового поезда с нефтью
  • Pixabay

«На десятом пикете 1023-го километра перегона станций «Безенчук» — «Мыльная» Куйбышевской железной дороги произошло возгорание локомотива грузового поезда №3707», — цитирует РИА Новости сообщение Приволжской транспортной прокуратуры.

Поезд с нефтью шёл в составе 65 вагонов. Загоревшийся локомотив отцепили от грузового состава и отвели на безопасное расстояние.

По данным надзорного ведомства, в результате ЧП никто не пострадал. По предварительной версии, причиной инцидента стала неисправная электропроводка.

Региональная транспортная прокуратура начала проверку соблюдения требований безопасности в связи с ЧП.

В октябре в городском округе Руза в Подмосковье спасателям удалось ликвидировать открытое горение на нефтебазе.

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