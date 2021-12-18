СК начал проверку по факту ДТП в Саратове

Следователи начали проверку по факту аварии с участием автобуса в Саратове, в результате которой пострадали семь человек.

ДТП произошло 18 декабря во Фрунзенском районе города. Пассажирский автобус съехал с дороги и врезался в припаркованные во дворе жилого дома автомобили.

«Следственным отделом по Фрунзенскому району города Саратова... организована доследственная проверка по факту дорожно-транспортного происшествия с участием пассажирского автобуса», — говорится в сообщении регионального управления Следственного комитета России.

Ранее стало известно о крупном ДТП в Хабаровском крае — в результате столкновения автобуса с большегрузом пострадали шесть человек, в том числе двое детей.

По предварительной информации, пятилетний мальчик получил сотрясение головного мозга, девятилетний — ушиб плеча.