СК начал проверку по факту ДТП в Саратове
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ДТП произошло 18 декабря во Фрунзенском районе города. Пассажирский автобус съехал с дороги и врезался в припаркованные во дворе жилого дома автомобили.
«Следственным отделом по Фрунзенскому району города Саратова... организована доследственная проверка по факту дорожно-транспортного происшествия с участием пассажирского автобуса», — говорится в сообщении регионального управления Следственного комитета России.
Ранее стало известно о крупном ДТП в Хабаровском крае — в результате столкновения автобуса с большегрузом пострадали шесть человек, в том числе двое детей.
По предварительной информации, пятилетний мальчик получил сотрясение головного мозга, девятилетний — ушиб плеча.