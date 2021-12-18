Число случаев коронавируса в Москве с начала пандемии превысило 2 млн

Число зафиксированных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в Москве с начала пандемии превысило 2 млн.

«В Москве выявлено 2283 новых случая COVID-19», — говорится в сообщении столичного оперштаба в Telegram.

Уточняется, что общее число выявленных в столице случаев COVID-19 достигло 2 000 067.

За сутки в Москве от коронавируса умерли 79 человек.

«В городе выздоровели ещё 2936 пациентов после прохождения лечения от коронавируса. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 831 571», — добавили в оперштабе.

Ранее сообщалось, что вакцинацию первым компонентом вакцины от коронавируса в Москве прошли более 6,6 млн человек, полностью привиты свыше 6,1 млн человек.

Доктор биологических наук член-корреспондент РАН, главный научный сотрудник Института молекулярной биологии Пётр Чумаков в беседе с Nation News назвал симптомы постковидного синдрома.