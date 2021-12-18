Следствие организовало проверку по факту ДТП с микроавтобусом в Ярославской области

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Следователи организовали проверку по факту аварии с микроавтобусом в Ярославской области.
Следствие организовало проверку по факту ДТП с микроавтобусом в Ярославской области
  • © Рамиль Ситдиков
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на СУ СК по региону.

«По факту произошедшего следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Ярославской области организована доследственная проверка», — говорится в сообщении.

По информации следствия, в районе населённого пункта Деболовское Ростовского района микроавтобус столкнулся с брёвнами, выпавшими на проезжую часть из прицепа грузового автомобиля.

Ранее стало известно, что в результате ДТП в Ярославской области пострадали 13 человек, из них 12 — дети.

Авария произошла утром на 193-м км трассы «Холмогоры» в Ярославской области.

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