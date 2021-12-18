Следствие организовало проверку по факту ДТП с микроавтобусом в Ярославской области
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- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на СУ СК по региону.
«По факту произошедшего следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Ярославской области организована доследственная проверка», — говорится в сообщении.
По информации следствия, в районе населённого пункта Деболовское Ростовского района микроавтобус столкнулся с брёвнами, выпавшими на проезжую часть из прицепа грузового автомобиля.
Ранее стало известно, что в результате ДТП в Ярославской области пострадали 13 человек, из них 12 — дети.
Авария произошла утром на 193-м км трассы «Холмогоры» в Ярославской области.