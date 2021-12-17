Движение «Волонтёры Подмосковья» подвело итоги года

Движение «Волонтёры Подмосковья» подвело итоги 2021 года. Во встрече приняли участие сотни добровольцев из разных городов региона.

Об этом сообщает телеканал «360».

«Мы работаем с молодёжными организациями, пытаемся вовлечь их в волонтёрское движение. Но основная масса на самом деле приходит через сарафанное радио — друзья приводят своих друзей», — заявил исполняющий обязанности начальника управления социальных коммуникаций ГУ социальных коммуникаций правительства Московской области Евгений Тумаков.

Он отметил, что это и отличное место социализации, знакомства с новыми людьми, поскольку общие дела объединяют.

По словам Тумакова, в настоящее время на платформе движения зарегистрированы свыше 7 тыс. человек.

На данный момент в регионе работает более 400 волонтёрских организаций.

Ранее НСН сообщала, что более 180 волонтёров представили Москву на международном форуме гражданского участия «Мы вместе».