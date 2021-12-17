На портале поставщиков подвели итоги серии хакатонов 2021 года
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Об этом сообщает kp.ru.
Основной итог соревнований — пакет инновационных решений, взятых в разработку порталом поставщиков.
Состязания проходили в Новосибирске, Екатеринбурге, Казани, Самаре, Красноярске и Ростове-на-Дону. Участники разрабатывали новые сервисы для электронных закупок.
Как заявил глава департамента Иван Щербаков, такие мероприятия не только развивают соревновательный дух и практические навыки у молодых специалистов, но и стимулируют интерес к сфере разработки, анализа данных и машинного обучения.
Ранее НСН сообщала, что на портале поставщиков Москвы зарегистрировали 10 млн посещений физлиц с начала 2021 года, что на 19% больше по сравнению с аналогичным периодом 2020-го.