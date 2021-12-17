На портале поставщиков подвели итоги серии хакатонов 2021 года

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В шести регионах России завершилась серия хакатонов Tender Hack. Участниками стали 168 команд из 16 городов. Организатором выступил Департамент по конкурентной политике Москвы при технологической поддержке площадки «Росэлторг».
На портале поставщиков подвели итоги серии хакатонов 2021 года
  • © Официальный сайт мэра Москвы

Об этом сообщает kp.ru.

Основной итог соревнований — пакет инновационных решений, взятых в разработку порталом поставщиков.

Состязания проходили в Новосибирске, Екатеринбурге, Казани, Самаре, Красноярске и Ростове-на-Дону. Участники разрабатывали новые сервисы для электронных закупок.

Как заявил глава департамента Иван Щербаков, такие мероприятия не только развивают соревновательный дух и практические навыки у молодых специалистов, но и стимулируют интерес к сфере разработки, анализа данных и машинного обучения.

Ранее НСН сообщала, что на портале поставщиков Москвы зарегистрировали 10 млн посещений физлиц с начала 2021 года, что на 19% больше по сравнению с аналогичным периодом 2020-го.

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