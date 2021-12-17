Риелтор Аверс высказалась о роли эскроу-счетов на рынке жилья

Владелец агентства недвижимости «Тренд Хаус» Ксения Аверс высказалась о роли эскроу-счетов на рынке жилья.

В беседе с ФБА «Экономика сегодня» она выразила мнение, что теперь доверия граждан к застройщикам стало больше.

Как пояснила эксперт, приобретение квартиры на этапе котлована всегда выгоднее, но самый безопасный вариант — купить готовое жильё.

«Поэтому раньше, когда не было эскроу-счетов, многие пострадали в погоне за прибылью, вкладывая свои средства в ненадёжного застройщика, который не мог похвастать готовыми проектами. Поскольку цены на недвижимость выросли и продолжают ползти вверх как в Москве, так и в регионах, инвестировать в новостройки всё ещё выгодно», — отметила Аверс.

Ранее, как сообщал телеканал «360», эксперт по недвижимости Олег Бендриков и риелтор Наталья Перескокова дали прогноз по ситуации на рынке недвижимости в 2022 году.