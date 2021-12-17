Форум «Плоды и овощи России — 2022» пройдёт в октябре в Краснодаре
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Об этом сообщает ФБА «Экономика сегодня».
На форуме обсудят состояние отрасли плодоводства и овощеводства, прогнозы развития рынка, новые технологии в производстве, хранении и логистике, опыт лидеров рынка, меры господдержки и другие темы.
Ожидается участие руководителей сельскохозяйственных компаний, представителей ретейла, а также компаний — производителей агрохимии и расходных материалов.
Ранее телеканал «360» сообщал, что в тепличных хозяйствах Московской области собрали 91,5 тыс. тонн овощей с начала 2021 года.