Форум «Плоды и овощи России — 2022» пройдёт в октябре в Краснодаре

Сельскохозяйственный форум «Плоды и овощи России» состоится 28 октября 2022 года в Краснодаре.

Об этом сообщает ФБА «Экономика сегодня».

На форуме обсудят состояние отрасли плодоводства и овощеводства, прогнозы развития рынка, новые технологии в производстве, хранении и логистике, опыт лидеров рынка, меры господдержки и другие темы.

Ожидается участие руководителей сельскохозяйственных компаний, представителей ретейла, а также компаний — производителей агрохимии и расходных материалов.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в тепличных хозяйствах Московской области собрали 91,5 тыс. тонн овощей с начала 2021 года.