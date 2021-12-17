Форум «Плоды и овощи России — 2022» пройдёт в октябре в Краснодаре

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Сельскохозяйственный форум «Плоды и овощи России» состоится 28 октября 2022 года в Краснодаре.
Форум «Плоды и овощи России — 2022» пройдёт в октябре в Краснодаре
  • Pixabay

Об этом сообщает ФБА «Экономика сегодня».

На форуме обсудят состояние отрасли плодоводства и овощеводства, прогнозы развития рынка, новые технологии в производстве, хранении и логистике, опыт лидеров рынка, меры господдержки и другие темы.

Ожидается участие руководителей сельскохозяйственных компаний, представителей ретейла, а также компаний — производителей агрохимии и расходных материалов.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в тепличных хозяйствах Московской области собрали 91,5 тыс. тонн овощей с начала 2021 года.

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