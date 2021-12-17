В Group-IB рассказали о распространённых мошеннических схемах

Генеральный директор и основатель Group-IB Дмитрий Волков рассказал о распространённых мошеннических схемах.

«Сейчас проблема номер один — это всё, что относится к так называемой социальной инженерии, это телефонное мошенничество, фишинговые атаки. Это сейчас угроза номер один для клиентов банков», — заявил он в беседе с НСН.

По его словам, в социальном мошенничестве драйвером большого роста являются так называемые партнёрские программы.

«Появляются несколько организаторов, которые создают платформу, куда начинают привлекать как можно больше людей, низкоквалифицированных специалистов, которые не обладают техническими навыками, не являются продвинутыми хакерами», — пояснил он.

Как отметил Волков, такие люди могут выполнять много рутинной работы — звонить, создавать фишинговые сайты, распространять ссылки.

«И когда вот таких людей много, начинается масштабная игра, и мошенники зарабатывают много. По нашим данным, таких партнёрских программ насчитали за этот год 70, может, чуть больше», — сообщил эксперт.

Он добавил, что суммы хищения небольшие, но их очень много.

Ранее адвокат Екатерина Антонова в беседе с изданием «ПолитЭксперт» дала рекомендации пострадавшим от телефонных мошенников.