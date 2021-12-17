В округах Москвы появятся более 30 объектов благоустройства и спорта
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Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на портал мэра и правительства.
«С 2019 года в Москве действует упрощённая схема установки на арендованных у города земельных участках контрольно-пропускных и охранных пунктов, заборов, шлагбаумов, малых архитектурных форм, фонтанов, инженерных и хозяйственных строений. А в 2020 году к этому перечню добавлены и сооружения спортивного назначения», — отметил Ефимов.
Со своей стороны, глава департамента городского имущества Максим Гаман рассказал, что, например, на улице Яблочкова появятся крытый каток и универсальная спортивная площадка.
На Лодочной улице разместят тентовый павильон с двумя теннисными кортами и склад для хранения спортивного инвентаря детско-юношеской спортивной школы.
Ранее «Дни.ру» сообщали, что в Москве рассказали о планах по благоустройству территорий больниц.