Аналитики заявили о росте цен на студии в новостройках в России в 2021 году

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Квадратный метр студий в новостройках России в III квартале 2021 года подорожал на 45% по сравнению с аналогичным периодом 2020-го и достиг 141,7 тыс. рублей.
Аналитики заявили о росте цен на студии в новостройках в России в 2021 году
  • Pixabay

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на аналитиков «Авито Недвижимости».

При этом средняя цена за квадратный метр в однокомнатной квартире выросла на 39% — до 124,8 тыс. рублей.

На рынке вторичного жилья средняя стоимость квадрата в студии в III квартале 2021 года достигла 132 тыс. (+40%). Цены на однокомнатные квартиры при этом показали рост на 35% — до 81,4 тыс. рублей.

Спрос на малогабаритное жильё по сравнению с прошлым годом увеличился на 47% на вторичном рынке, на 7% — на первичном.

Ранее, как сообщал телеканал «360», эксперт по недвижимости Олег Бендриков и риелтор Наталья Перескокова дали прогноз по ситуации на рынке недвижимости в 2022 году.

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