Задержаны подозреваемые по делу о поджоге квартиры с ребёнком и няней в Саратове
- РИА Новости
Об этом информирует региональное управление СК России.
Отмечается, что задержаны двое мужчин в возрасте 38 и 34 лет.
СК будет ходатайствовать об аресте обоих подозреваемых.
По информации следствия, утром 5 июня 2020 года неизвестный поджёг входную дверь квартиры дома в Саратове, где находились ребёнок и 38-летняя женщина. Огонь распространился внутрь, сотрудники МЧС спасли женщину и ребёнка. Было возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство двух лиц, совершённое общеопасным способом.
В начале декабря был задержан подозреваемый в поджоге школы во Владикавказе.