Задержаны подозреваемые по делу о поджоге квартиры с ребёнком и няней в Саратове

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Задержаны двое подозреваемых по уголовному делу о поджоге в июне 2020 года квартиры в Саратове, где находились двухлетняя девочка и няня.
Задержаны подозреваемые по делу о поджоге квартиры с ребёнком и няней в Саратове
  • РИА Новости

Об этом информирует региональное управление СК России.

Отмечается, что задержаны двое мужчин в возрасте 38 и 34 лет.

СК будет ходатайствовать об аресте обоих подозреваемых.

По информации следствия, утром 5 июня 2020 года неизвестный поджёг входную дверь квартиры дома в Саратове, где находились ребёнок и 38-летняя женщина. Огонь распространился внутрь, сотрудники МЧС спасли женщину и ребёнка. Было возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство двух лиц, совершённое общеопасным способом.

В начале декабря был задержан подозреваемый в поджоге школы во Владикавказе.

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