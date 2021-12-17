В подпольной лаборатории во Владимирской области изъяли 700 кг наркотиков

Крупная подпольная лаборатория найдена во Владимирской области, изъято 700 кг наркотиков.

Об этом сообщил министр внутренних дел Владимир Колокольцев на заседании Государственного антинаркотического комитета.

«Из незаконного оборота изъято свыше 700 кг наркотических средств и почти 3 т прекурсоров», — приводятся его слова на сайте «МВД Медиа».

Лабораторию обнаружили в частном доме в Александровском районе.

По предварительной оценке, там могло производиться до 100 кг запрещённых веществ в месяц.

На месте происшествия задержаны двое так называемых варщиков, приехавших в регион из Кабардино-Балкарской Республики.