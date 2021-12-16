Лебедев высказался в защиту базовых ценностей

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Дизайнер Артемий Лебедев в рамках рубрики «Бесит» стрима RT «Прекрасная Россия бу-бу-бу» высказался в защиту базовых ценностей.
Лебедев высказался в защиту базовых ценностей
  • © Прекрасная Россия бу-бу-бу / youtube.com

По его словам, больше всего его бесит, что в борьбе за права «всяких угнетённых меньшинств» люди лишаются «основных базовых ценностей, на которых вообще держится вся человеческая жизнь, культура, любовь, развитие и так далее».

«Если мы защищаем почему-то каких-то лесбиянок, ЛГБТ и так далее, это не значит, что мы должны отвергать всё, что касается обычных нормальных простых гетеросексуальных ценностей», — отметил он.

Лебедев привёл в пример постановку «Красавица и чудовище» в США, где красавицу сыграла темнокожая модель-лесбиянка «плюс-сайз».

«Если у нас есть задача спасти людей, у которых есть проблемы избыточного веса или проблема половой идентификации, то совершенно не означает, что мы должны забыть, что существуют простые понятия: существует добро, любовь и красота. Не нужно бояться красоты», — отметил он.

По его словам, то же самое касается заявления продюсера фильмов о Джеймсе Бонде о том, что не надо делать из главного героя антологии женщину, а надо сделать его «небинарным персонажем».

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