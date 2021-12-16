В Нижегородской области рассказали о реализации нацпроекта по поддержке малого бизнеса

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Нацпроект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» выполнен в Нижегородской области на 100%.
В Нижегородской области рассказали о реализации нацпроекта по поддержке малого бизнеса
  • Pixabay

Об этом сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства.

«Полное исполнение запланированных мероприятий нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» доказывает, что в регионе востребованы все направления поддержки бизнеса, разработанные на федеральном и региональном уровнях», — заявил губернатор Глеб Никитин.

На реализацию нацпроекта в 2021 году было направлено около 350 млн рублей из федерального бюджета и более 20 млн — из регионального. Впервые в рамках проекта получили поддержку социальные предприниматели и самозанятые.

Ранее НСН сообщала, что московские компании косметической, строительной и пищевой отрасли смогут принять участие в пяти международных выставках в 2022 году.

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