В Нижегородской области рассказали о реализации нацпроекта по поддержке малого бизнеса

Нацпроект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» выполнен в Нижегородской области на 100%.

Об этом сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства.

«Полное исполнение запланированных мероприятий нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» доказывает, что в регионе востребованы все направления поддержки бизнеса, разработанные на федеральном и региональном уровнях», — заявил губернатор Глеб Никитин.

На реализацию нацпроекта в 2021 году было направлено около 350 млн рублей из федерального бюджета и более 20 млн — из регионального. Впервые в рамках проекта получили поддержку социальные предприниматели и самозанятые.

Ранее НСН сообщала, что московские компании косметической, строительной и пищевой отрасли смогут принять участие в пяти международных выставках в 2022 году.