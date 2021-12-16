В Альянсе туристических агентств напомнили о системе страхования при выезде за рубеж

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Исполнительный директор Альянса туристических агентств Наталия Осипова напомнила о системе страхования при выезде за рубеж.
В Альянсе туристических агентств напомнили о системе страхования при выезде за рубеж
  • Pixabay

На пресс-конференции в МИЦ «Известия» она отметила, что эта система страхования включает лечение от коронавирусной инфекции.

Как пояснила эксперт, некоторые самостоятельные туристы игнорируют страховку, но она предусмотрена в пакете организованного тура.

«Вы должны понимать, что, выезжая за рубеж, вы берёте все риски на себя», — добавила Осипова.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин в беседе с Nation News рассказал о популярных маршрутах по стране.

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