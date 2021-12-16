В РСТ рассказали о популярных направлениях в 2021 году

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Вице-президент Российского союза туриндустрии, председатель комитета Торгово-промышленной палаты России по предпринимательству в сфере туризма Юрий Барзыкин рассказал о популярных направлениях в 2021 году.
В РСТ рассказали о популярных направлениях в 2021 году
  • Pixabay

На пресс-конференции в МИЦ «Известия» он заявил, что среди внутренних направлений в этом году вышли на новый уровень Краснодарский край, Крым, Санкт-Петербург, Москва, Казань, Тюмень, Алтай, а также новые направления Северного Кавказа.

Что касается выездного туризма, то Барзыкин напомнил о нестабильности ситуации, но отметил, что в настоящее время идёт тенденция на восстановление. Среди самых популярных направлений — Турция, Египет, ОАЭ, Кипр.

«Говорить о реальном туризме (без самоизоляции) можно примерно в 16 странах», — добавил он.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин в беседе с Nation News рассказал о популярных маршрутах по стране.

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