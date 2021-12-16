В Подмосковье открыли французский завод Monin

На территории ОЭЗ «Ступино Квадрат» в Московской области открылся французский завод Monin.

Об этом сообщает телеканал «360».

«Ступино Квадрат», как и другие наши ОЭЗ, — это такие магниты, которые притягивают инвестиции, здесь инвесторам комфортно. Поэтому логично, что Monin выбрал эту площадку и решил прийти сюда», — заявил зампред правительства Подмосковья Вячеслав Духин.

Завод станет для Monin первым в России. Компания будет производить сиропы и фруктовые пюре.

Как отметил Духин, продукцию этой компании россияне видят в большинстве кофеен и магазинов, а теперь её будут выпускать на территории Подмосковья.

«Мне остаётся только пожелать дальнейших успехов, реализации новых проектов, роста продаж, роста производства мощностей и удачи», — добавил он.

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