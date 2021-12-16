Дело о гибели моряков судна «Онега» передано в центральный аппарат СК
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«Уголовное дело по поручению Александра Бастрыкина для дальнейшего расследования было передано следователям центрального аппарата СК России», — говорится в сообщении СК.
Отмечается, что родные погибших обратились к главе СК с жалобой на местную власть, которая уже год отказывает в организации места памяти 17 рыбаков.
В июне сообщалось, что СКР добивается осмотра затонувшего судна «Онега» с помощью подводных аппаратов.
Судно затонуло 28 декабря 2020 года в Баренцевом море. На борту находились 19 человек, спасти удалось двоих.