Дело о гибели моряков судна «Онега» передано в центральный аппарат СК

Уголовное дело о гибели моряков рыболовецкого судна «Онега» в Баренцевом море 28 декабря 2020 года передано в центральный аппарат Следственного комитета России.

«Уголовное дело по поручению Александра Бастрыкина для дальнейшего расследования было передано следователям центрального аппарата СК России», — говорится в сообщении СК.

Отмечается, что родные погибших обратились к главе СК с жалобой на местную власть, которая уже год отказывает в организации места памяти 17 рыбаков.

В июне сообщалось, что СКР добивается осмотра затонувшего судна «Онега» с помощью подводных аппаратов.

Судно затонуло 28 декабря 2020 года в Баренцевом море. На борту находились 19 человек, спасти удалось двоих.