Дело о гибели моряков судна «Онега» передано в центральный аппарат СК

Короткая ссылка
Уголовное дело о гибели моряков рыболовецкого судна «Онега» в Баренцевом море 28 декабря 2020 года передано в центральный аппарат Следственного комитета России.
Дело о гибели моряков судна «Онега» передано в центральный аппарат СК
  • © РИА Новости / Морспасслужба

«Уголовное дело по поручению Александра Бастрыкина для дальнейшего расследования было передано следователям центрального аппарата СК России», — говорится в сообщении СК.

Отмечается, что родные погибших обратились к главе СК с жалобой на местную власть, которая уже год отказывает в организации места памяти 17 рыбаков.

В июне сообщалось, что СКР добивается осмотра затонувшего судна «Онега» с помощью подводных аппаратов.

Судно затонуло 28 декабря 2020 года в Баренцевом море. На борту находились 19 человек, спасти удалось двоих.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить